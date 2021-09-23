На полицейских завели дело из-за убийства школьниц в Киселевске

Следственный комитет России предъявил обвинение двоим сотрудникам полиции в связи с убийством двоих школьниц в Кузбассе. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

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По его словам, правоохранителям вменяется халатность при осуществлении административного надзора за освободившимся из колонии 41-летним Виктором Пестерниковым, отсидевшим десять лет за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Полицейские не установили, что он сменил место жительства, и в итоге мужчина 6 сентября изнасиловал и убил десятилетних школьниц в Киселевске.

Уголовное дело по факту халатности должностных лиц территориального органа внутренних дел было заведено 7 сентября вместе с делом об убийстве девочек. В ходе расследования были установлены причастные к преступлению правоохранители.