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ФСБ показала видео задержания склонявших мигрантов к терроризму экстремистов

Lenta.ru
22 сентября 2021

ФСБ показала кадры задержания в Екатеринбурге уроженцев Центральной Азии, которые состояли в религиозной экстремистской ячейке. Видео с поимкой злоумышленников публикует РИА Новости.

На записи видно, как сотрудники проникли в штаб-квартиру подозреваемых. Отмечается, что у них изъяли вещественные доказательства преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что разгромленная в Екатеринбурге организация была связана с главарями террористов на Ближнем Востоке. Задержанные занимались пропагандой своих идей среди мигрантов и склоняли их к терроризму.

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