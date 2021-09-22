ФСБ показала кадры задержания в Екатеринбурге уроженцев Центральной Азии, которые состояли в религиозной экстремистской ячейке. Видео с поимкой злоумышленников публикует РИА Новости.

На записи видно, как сотрудники проникли в штаб-квартиру подозреваемых. Отмечается, что у них изъяли вещественные доказательства преступной деятельности.