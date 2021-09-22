Кастеты и пистолеты. Что известно о массовой драке в Евпатории

В Евпатории после массовой драки со стрельбой на АЗС были задержаны 58 человек. У них было обнаружено травматическое оружие. По неофициальной информации из СМИ, конфликт произошел у крымских татар с чеченцами, которые незадолго до потасовки избили сотрудника магазина. МВД эти сведения пока не комментирует.

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Ночная массовая драка в Евпатории произошла на автозаправочной станции по улице Чапаева. Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, сигнал о стрельбе поступил в местный ОМВД от местных жителей. Приехавшие на место правоохранители обнаружили, что в конфликте принимали участие несколько десятков мужчин.

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С целью предотвращения противоправных действий сотрудникам полиции пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух, никто не пострадал. Впоследствии полицейские задержали 58 участников драки, а в ходе обысков обнаружили у них и изъяли травматическое оружие. Проводится проверка.

"Все задержанные доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств", - подчеркнули в ведомстве.

По информации РИА "Новости Крым" из источника в правоохранительных органах, среди задержанных - жители Евпатории, Сакского района и Симферополя. Агентство уточняет, что у одного из нарушителей было найдено поддельное удостоверение сотрудника прокуратуры, какой именно - не указывается. Причины конфликта устанавливаются, однако СМИ стали известны некоторые подробности потасовки.

Очевидцы произошедшего рассказали изданию "Подъем", что инцидент начался с того, что трое уроженцев Чеченской Республики пинали неработающий кофейный аппарат, в ответ на что охранник сделал им замечания и был серьезно избит - ему выбили глаз. После этого на защиту мужчины встали местные жители, крымские татары. Кавказцы покинули место драки, но пообещали вернуться.

В это время крымчане готовились к продолжению потасовки, однако, по версии свидетелей, чеченцы сами могли сигнализировать в органы.

По официальной версии, полицейские выехали на вызов уже после того, как раздались первые выстрелы.

"Местные подготовились к встрече, вооружившись палками, прутьями, отвертками и восемью травматическими пистолетами. Чеченцы приезжают человек 30, и как только начинается разборка, тут же появляется ОМОН. То есть чеченцы пришли без оружия и позвали с собой ОМОН. Поэтому чеченцев не задерживали", - пояснили очевидцы.

В местном МВД на запрос издания о национальной принадлежности участников драки не стали раскрывать эти детали. Telegram-канал "Русский Ориенталист" же публикует похожую информацию, что и "Подъем", но с некоторыми изменениями.

Так, трое чеченцев, которые портили кофейный аппарат, якобы избили "до полусмерти" не охранника, а отчитавшего их хозяина магазина. На помощь тому подоспел крымский татарин и тоже был избит, причем с демонстрацией кастетов и пистолетов.

После стороны договорились продолжить драку с подкреплением, и 58 приехавших крымчан привезли с собой палки, кастеты и травматическое оружие. У прибывших чеченцев с собой ничего не было, и полицейские их будто бы впоследствии отпустили.