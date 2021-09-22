«Го в компы»: почему наступила эпоха ренессанса компьютерных клубов

Многие помнят, как подростками приходили в компьютерные клубы, которые располагались в полуподвальных помещениях. Геймеры пили, если и курили прямо на рабочем месте. С жирной от чипсов мышки компьютера соскальзывал палец, у клавиатуры западали клавиши от того, насколько много крошек и пепла в нее засыпалось. Да и контингент таких клубов был специфическим: или подростки-хулиганы, или безработные мужчины, которые не могли позволить себе ПК дома.

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На долгое время компьютерные клубы и вовсе пропали, многие геймеры их похоронили и смирились с мыслью, что придется покупать какое-никакое железо домой. И вот, мы наблюдаем настоящее перерождение компьютерных клубов, но теперь в новом виде. Теперь компьютерные клубы – это чистые и аккуратные лаунж-пространства с хорошими компьютерами, удобными креслами и баром. Теперь тут можно с удовольствием провести время в компании друзей-игроманов.

Хороший компьютер – дорогое удовольствие

Конкуренция между компьютерными клубами сегодня очень высока, а значит найти клуб с тормозящими компьютерами и школьными стульями будет довольно трудно. Теперь любой клуб должен располагать всеми условиями для тренировки киберспортивной команды. Компьютеры должны спокойно «тянуть» любую игру, иметь хорошую видеокарту, большой объем оперативы, высокое FPS. Собрать такой компьютер дома очень дорого и может быть просто не под силу игроку. В 2021 году комплектующие для игрового компьютера сильно выросли в цене.

Процессор AMD Ryzen 5 3600 стоит от 16 тысяч рублей, цена на Inter Core i5-10600 начинается от 18 тысяч рублей – и это сравнительно скромные процессоры. Цена на материнскую плату начинается от 10 тысяч рублей, на оперативную память также нужно закладывать примерно 10 тысяч. Самый обычный жесткий диск стоит от 3 тысяч рублей. Прибавляем примерно 2 тысячи рублей на кулер для процессора, 4 тысячи рублей на блок питания, 3 тысячи рублей на корпус. Самая большая статья расхода – это видеокарта. Все зависит от мощности, но на более-менее приемлемую придется отдать от 40 тысяч рублей. Монитор, клавиатура и хорошая мышь – еще примерно 22 тысяч рублей.

В итоге на домашний игровой компьютер придется потратить от 110 тысяч рублей. Намного выгоднее пойти в компьютерный клуб и провести с удовольствием несколько часов. По цене клубы выходят намного выгоднее. В Санкт-Петербурге цена за час начинается от 90 рублей, а пакеты и того дешевле: пять часов утренней игры могут стоить всего 250 рублей. При этом чаще всего игры уже установлены на компьютере. Вам нужно лишь зайти под своим логином.

Команда единомышленников

Пожалуй, главное преемство от старых компьютерных клубов – это компания, с которой можно «порубать» всю ночь напролет. Конечно, современные онлайн-игры стараются достичь такого же эффекта присутствия и в онлайне, всячески развивая голосовые чаты и коммьюнити. И все-таки, играть, когда рядом сидят старые друзья, намного атмосфернее и приятнее.

Компьютерные клубы могут стать прекрасным местом для знакомства с новыми людьми – у вас гарантированно будет общий интерес. Вместе вы можете стремиться к киберспортивным достижениям. Кстати, сам киберспорт давно стремится встать наравне с обычным спортом. В развитие этой индустрии вкладываются огромные деньги. Тут есть свои чемпионы, чемпионаты и призы – вполне реальные и весомые деньги. С команды в компьютерном клубе может начаться большое киберспортивное будущее.

Самыми интересными играми для киберспортсменов остаются Dota 2 и CS. Однако клубы готовы предложить огромное разнообразие игр на любой вкус: Call of Duty, GTA, Warframe, Fortnite, League of Legends, Diablo, Starcraft 2.

Открыть ли свой клуб?

Несмотря на новый виток развития компьютерных клубов, знатоки индустрии не рекомендуют открывать собственную точку. Так, автор под ником XomyachokL на Пикабу отметил, что в связи с большой конкуренцией такой бизнес может и вовсе не окупить себя, несмотря на большие финансовые вложения.

«Итого минимум (для открытия собственного клуба) вам необходимо: 4.080.000 рублей. В реальности эта сумма под 6.5-7.000.000 рублей. С учетом всех издержек и непредвиденных расходов(ремонт, электроэнергия и т.д.) Чтобы клуб вышел на такие показатели, необходимо некоторое время для "раскачки". Чтобы заработать имя на рынке, повысить репутацию, дать Целевой Аудитории понять, что клуб вообще есть и в него можно прийти. В среднем это занимает 4–5 месяцев. До этого вы с вероятностью 99 и 9% будете работать в минус и только вкладывать деньги в маркетинг и прочие расходы», — объясняет автор.