Мужчина убил работника заправки за просьбу надеть маску

На юго-востоке Германии мужчину арестовали по подозрению в убийстве работника заправки, сообщает радиостанция BR24. По данным полиции, мужчина пришел на АЗС, чтобы купить пива, но работник заправки отказался обслужить клиента без защитной маски.

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Тогда разгневанный покупатель покинул заправку, но позже вернулся туда - уже с револьвером. Он вновь был без маски и после очередного спора выстрелил 20-летнему кассиру "прямо в голову", заявил главный прокурор Идар-Оберштайна Кай Фурманн.

Подозреваемый - 49-летний немец, житель Идар-Оберштайна. Он признался в преступлении и сейчас находится под стражей.

Предполагаемое орудие убийства, другое оружие и боеприпасы были обнаружены полицией в доме подозреваемого. Откуда у него взялось оружие, выясняет полиция.