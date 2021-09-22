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Мужчина убил работника заправки за просьбу надеть маску

Газета.Ruиещё 3
34 минуты назад

На юго-востоке Германии мужчину арестовали по подозрению в убийстве работника заправки, сообщает радиостанция BR24. По данным полиции, мужчина пришел на АЗС, чтобы купить пива, но работник заправки отказался обслужить клиента без защитной маски.

Мужчина убил работника заправки за просьбу надеть маску
Фото: ТАССТАСС

Тогда разгневанный покупатель покинул заправку, но позже вернулся туда - уже с револьвером. Он вновь был без маски и после очередного спора выстрелил 20-летнему кассиру "прямо в голову", заявил главный прокурор Идар-Оберштайна Кай Фурманн.

Подозреваемый - 49-летний немец, житель Идар-Оберштайна. Он признался в преступлении и сейчас находится под стражей.

Предполагаемое орудие убийства, другое оружие и боеприпасы были обнаружены полицией в доме подозреваемого. Откуда у него взялось оружие, выясняет полиция.

По данным следствия, убитый был студентом, который подрабатывал на заправке, чтобы иметь возможность получить водительские права. В настоящее время нет никаких доказательств того, что предполагаемый преступник и жертва знали друг друга. Ранее стало известно, что японскому абитуриенту не засчитали экзамен после отказа закрыть нос маской.

Криминал,Происшествия,
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