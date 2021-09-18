Американского миллионера признали виновным в убийстве 21-летней давности

Американский миллионер Роберт Дерст (Robert Durst) признан виновным в убийстве своей подруги Сьюзан Берман (Susan Berman). Об этом сообщает CBS News.

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Инцидент произошел в 2001 году, когда погибшая Берман хотела дать показания полицейским по делу об исчезновении жены бизнесмена в 1982 году. Женщину обнаружили в ее доме с огнестрельным ранением в голову. Сам магнат в сфере недвижимости долгие годы утверждал, что не имеет представления о том, что случилось с его супругой, и не знает, кто убил Берман.

В качестве одного из доказательств вины Дерста обвинение использовало документальный сериал телеканала HBO «Тайны миллиардера. Жизнь и смерти Роберта Дерста» (The Jinx). В перерыве съемок бизнесмен отошел в туалет, где произнес несколько фраз: «Ну, вот, ты и попался. Что я, черт побери, наделал? Убил их всех, конечно». В это время на нем был работающий микрофон и признание было записано.

Присяжные совещались около семи часов в течение трех дней. Теперь 78-летнему магнату в сфере недвижимости грозит пожизненное заключение. Оглашение приговора запланировано на 18 октября.