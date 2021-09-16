Адвокаты Ефремова не смогли обжаловать его приговор

Адвокаты актера уже не первый раз обжаловали наказание. По приговору первого суда Ефремову дали восемь лет колонии. Потом срок был сокращен до семи с половиной лет. Защита требовала очередную попытку рассмотрения дела. Доказательством адвокатской позиции были выводы, составленные экспертами. "Вся вина за ДТП по-любому на мне Наверное, это послано за мою жизнь, образ Сергея Захарова никак не покидает меня, я молюсь за его жизнь", — сказал Ефремов.