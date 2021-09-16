Адвокаты Ефремова не смогли обжаловать его приговор

В среду второй кассационный суд оставил приговор актеру Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП летом 2020 года в Москве, без изменения. Адвокаты рассчитывали на его обжалование, сообщает РИАМО.
Адвокаты актера уже не первый раз обжаловали наказание. По приговору первого суда Ефремову дали восемь лет колонии. Потом срок был сокращен до семи с половиной лет. Защита требовала очередную попытку рассмотрения дела. Доказательством адвокатской позиции были выводы, составленные экспертами. "Вся вина за ДТП по-любому на мне Наверное, это послано за мою жизнь, образ Сергея Захарова никак не покидает меня, я молюсь за его жизнь", — сказал Ефремов.