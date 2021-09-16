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Защита актера Ефремова рассчитывала на смягчение приговора в среду

Газета.Ru
18 минут назад

В среду второй кассационный суд оставил приговор актеру Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП летом 2020 года в Москве, без изменения. Адвокаты рассчитывали на его обжалование, сообщает РИАМО.

Адвокаты Ефремова не смогли обжаловать его приговор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Адвокаты актера уже не первый раз обжаловали наказание. По приговору первого суда Ефремову дали восемь лет колонии. Потом срок был сокращен до семи с половиной лет. Защита требовала очередную попытку рассмотрения дела. Доказательством адвокатской позиции были выводы, составленные экспертами. "Вся вина за ДТП по-любому на мне Наверное, это послано за мою жизнь, образ Сергея Захарова никак не покидает меня, я молюсь за его жизнь", — сказал Ефремов.

Криминал,Происшествия,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,РИАМО,Москва,
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