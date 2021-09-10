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Госдума рассмотрит законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Слово и Делоиещё 4
5 часов назад

Депутаты партии «Единая Россия» представят проект в Госдуму, которы увеличит список наказаний для злоумышленников, совершивших насилие сексуального характера над детьми.

Госдума рассмотрит законопроект о пожизненном сроке для педофилов
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Руководитель комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн опубликовал сообщение о возможном постановлении в своем Telegram-канале. Он отметил, что педофил может получить пожизненный срок, если его действия повлекли тяжкий вред для жертвы или ранее он уже совершал преступление в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, узнав о новом законопроекте партии, заметил, что они поддержат нововведение.

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