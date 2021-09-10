Госдума рассмотрит законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Руководитель комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн опубликовал сообщение о возможном постановлении в своем Telegram-канале. Он отметил, что педофил может получить пожизненный срок, если его действия повлекли тяжкий вред для жертвы или ранее он уже совершал преступление в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних.