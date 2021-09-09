На генерала Вооруженных сил РФ завели дело о крупной взятке

На замначальника инженерных войск генерала Алахвердиева возбудили дело из-за коррупции.

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Уголовное дело возбуждено против заместителя начальника инженерных войск Вооруженных сил России генерал-майора Руслана Алахвердиева, его подозревают в коррупционных преступлениях. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, расследование ведется по статьям 290 («Получение взятки») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»). Следователь вынес постановление о возбуждении дела в конце июля.