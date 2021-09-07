Россиянин забил до смерти молотком сестру с племянницей и сдался полиции

В Московской области задержали подозреваемого в убийстве сестры с племянницей 62-летнего местного жителя, который сдался правоохранительным органам. Об этом сообщила «Ленте.ру» помощник руководителя областного управления Следственного комитета России (СКР) Анна Тертичная.

Следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статье 105 («Убийство двух или более лиц»).

По версии следствия, 4 сентября в частном доме в деревне Власово Лотошинского городского округа подозреваемый нанес 67-летней сестре и 37-летней племяннице несколько ударов молотком и топором по голове. От полученных травм они скончались на месте. Мотивом расправы послужили длительный семейный конфликт и неприязненное отношение к потерпевшим.

О совершении убийства своих родственниц мужчина сообщил в правоохранительные органы. На допросе он дал признательные показания и рассказал обо всех обстоятельствах преступления.

В настоящее время следователи и криминалисты управления СКР по Московской области проводят осмотр места происшествия и допрашивают подозреваемого. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте.