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Россиянин забил до смерти молотком сестру с племянницей и сдался полиции

Lenta.ruиещё 5
10 часов назад

Россиянин забил до смерти молотком сестру с племянницей и сдался полиции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В Московской области задержали подозреваемого в убийстве сестры с племянницей 62-летнего местного жителя, который сдался правоохранительным органам. Об этом сообщила «Ленте.ру» помощник руководителя областного управления Следственного комитета России (СКР) Анна Тертичная.

Следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статье 105 («Убийство двух или более лиц»).

По версии следствия, 4 сентября в частном доме в деревне Власово Лотошинского городского округа подозреваемый нанес 67-летней сестре и 37-летней племяннице несколько ударов молотком и топором по голове. От полученных травм они скончались на месте. Мотивом расправы послужили длительный семейный конфликт и неприязненное отношение к потерпевшим.

О совершении убийства своих родственниц мужчина сообщил в правоохранительные органы. На допросе он дал признательные показания и рассказал обо всех обстоятельствах преступления.

В настоящее время следователи и криминалисты управления СКР по Московской области проводят осмотр места происшествия и допрашивают подозреваемого. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Криминал,Убийство ,СКР,МВД,Московская Область,
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