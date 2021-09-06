В Москве на парковке нашли тело иностранца

На западе Москвы прохожий обнаружил погибшего мужчину с куском кирпича во рту, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, тело 31-летнего мужчины со ссадинами на голове и гематомами на руках было найдено на парковке около Очаковского завода.

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Во рту у погибшего оказался кусок кирпича. Предположительно, погибший родом из Узбекистана, смерть наступила примерно за двое суток до обнаружения тела. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. Иные подробности не сообщаются.