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ОМОН оцепил цыганский поселок в Екатеринбурге

Lenta.ruиещё 4
11 часов назад

ОМОН оцепил цыганский поселок в Екатеринбурге
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В Екатеринбурге днем 4 сентября полиция и ОМОН массово нагрянули в Цыганский поселок на юго-западе города, сообщает E1.ru.

Отмечается, что около 17:00 по местному времени (15:00 по московскому) силовики оцепили улицу Шекспира и заблокировали выходы местным жителям. В полиции изданию сообщили, что «проводится профилактическое мероприятие по предупреждению преступлений и правонарушений в указанном районе».

Местным жителям о целях рейда не сообщают, при этом, по их словам, собирают отпечатки пальцев.

Весной издание сообщало, что незаконно построенные дома в поселке должны быть снесены к 2035 году, на месте частного сектора должны появиться десятки высотных домов, крытые парковки, школа, детский спортивный центр.

Криминал,Екатеринбург,
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