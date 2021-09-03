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Мужчина неделю шел пешком, чтобы сдаться полиции после совершения тройного убийства

Газета.Ruиещё 1
11 минут назад

В Хабаровском крае мужчина неделю шел пешком, чтобы сдаться полиции после совершения тройного убийства - он был задержан, сообщают "Известия" со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Дарью Немцеву.

Мужчина неделю шел пешком в полицию, чтобы признаться в убийстве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Конфликт, по данным Следственного комитета, произошел на территории оленеводческой фермы в Охотском районе Хабаровского края. Убийства произошли на фоне распития алкогольных напитков - сдавшийся полиции мужчина сначала убил из ружья собутыльника, после чего застрелил двух женщин, которые также находились на оленеводческой ферме.

Мужчина был вынужден добираться до ближайшего населенного пункта Охотск пешком в течение недели из-за отсутствия транспортного сообщения с фермой.

В поселке Охотск сдавшийся полиции мужчина был арестован.

Ранее двое мужчин попали под трамвай, пока поминали сбитого на том же месте брата.

Криминал,Происшествия,Убийство ,Дарья Немцева,СКР,газета "Известия",Еврейская Автономная Область,Хабаровский Край,Россия,
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