Замглавы Минфина рассказал, как его пытались обмануть мошенники

«Недавно я хотел продать старую детскую кровать через сервис для размещения объявлений. Мне позвонила девушка, заявила, что хочет купить и говорит, что сейчас переведет мне деньги, придет смс, а мне нужно сказать ей код. Понимаете, пока она мне не сказала: "скажите код из сообщения", даже я не понял, что это мошенничество», - сообщил Моисеев в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.