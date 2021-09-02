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Замглавы Минфина рассказал, как его пытались обмануть мошенники

ТК «Звезда»
29 минут назад

Заместитель главы Министерства финансов Алексей Моисеев рассказал, как столкнулся с мошеннической схемой на сайте объявлений. Чиновник добавил, что площадка сама предупреждает о подобных уловках злоумышленников.

Замглавы Минфина рассказал, как его пытались обмануть мошенники
Фото: Виталий Белоусов РИА НовостиВиталий Белоусов РИА Новости

«Недавно я хотел продать старую детскую кровать через сервис для размещения объявлений. Мне позвонила девушка, заявила, что хочет купить и говорит, что сейчас переведет мне деньги, придет смс, а мне нужно сказать ей код. Понимаете, пока она мне не сказала: "скажите код из сообщения", даже я не понял, что это мошенничество», - сообщил Моисеев в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.

Моисеев также поделился, что аферисты звонили и его родственникам, вспоминая, что мошенникам часто доверяют пенсионеры.

«Мне звонили, звонили моим родителям. А старые люди вообще сразу начинают пугаться, когда им строгим голосом говорят, что вам звонит лейтенант полиции, и предотвращено преступление. Раньше же мошенники сотрудниками банков прикидывались, но население стало более-менее понимать эту уловку», - пояснил он.

Ранее стало известно, что в России стала набирать популярность новая схема мошенничества. Аферисты предлагают родителям школьников получить тысячу рублей в качестве компенсации к началу учебного года и запрашивают персональные данные и сведения о банковской карте на поддельных сайтах.

Криминал,Происшествия,Алексей Моисеев,Минфин,РИА Новости,
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