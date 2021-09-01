Московский бизнесмен убит в Грузии

Грузинский бизнесмен Владимир Вахания, который работал в Москве и имел российское гражданство, убит в населенном пункте Ганмухури в собственной гостинице, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Бизнесмен убит ножом, предположительно, на почве выяснения бизнес-отношений, отметил телеканал «Мтавари» («Главный»). МВД Грузии обещает прокомментировать ситуацию позже.
При прежних властях Грузии Вахания был арестован вскоре после войны с Россией в 2008 году. Он провел в заключении четыре года.
Москвича Вахания задержали в Грузии 12 октября 2008 года во время посещения родственников. Тогда у него отобрали документы, лишив возможности покинуть Грузию. 15 марта 2009 года Вахания обвинили в приобретении и хранении огнестрельного оружия, которое было обнаружено при обыске в доме его отца в Зугдиди.
Также его пытались обвинить в шпионаже в пользу России. Сам Вахания неоднократно заявлял, что задержан незаконно и что дело было сфабриковано тогдашними грузинскими властями, с критикой в адрес которых он не боялся выступать. Россия неоднократно требовала его освобождения, считая арест незаконным.