В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Обвинявшийся в шпионаже московский бизнесмен убит в Грузии

Деловая газета "Взгляд"
7 часов назад

Грузинский бизнесмен Владимир Вахания, который работал в Москве и имел российское гражданство, убит в населенном пункте Ганмухури в собственной гостинице, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Московский бизнесмен убит в Грузии
Фото: Даниил Ломакин/«Газета.Ru»Даниил Ломакин/«Газета.Ru»

Бизнесмен убит ножом, предположительно, на почве выяснения бизнес-отношений, отметил телеканал «Мтавари» («Главный»). МВД Грузии обещает прокомментировать ситуацию позже.

При прежних властях Грузии Вахания был арестован вскоре после войны с Россией в 2008 году. Он провел в заключении четыре года.

Москвича Вахания задержали в Грузии 12 октября 2008 года во время посещения родственников. Тогда у него отобрали документы, лишив возможности покинуть Грузию. 15 марта 2009 года Вахания обвинили в приобретении и хранении огнестрельного оружия, которое было обнаружено при обыске в доме его отца в Зугдиди.

В Абхазии россиянин набросился на людей с ножом

Также его пытались обвинить в шпионаже в пользу России. Сам Вахания неоднократно заявлял, что задержан незаконно и что дело было сфабриковано тогдашними грузинскими властями, с критикой в адрес которых он не боялся выступать. Россия неоднократно требовала его освобождения, считая арест незаконным.

Криминал,Происшествия,МВД,Деловая газета "Взгляд",Москва,Тбилиси,Грузия,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители