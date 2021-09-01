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В отношении врио начальника ИВС в Истре возбудили дело

Деловая газета "Взгляд"иещё 10
1 час назад

Следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении врио начальника изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключенных, сообщили в СК по Московской области.

«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении врио начальника ИВС ОМВД России по Истре, подозреваемого в превышении должностных полномочий, приведших к побегу 5 человек (п. в ч. 3 ст. 286 УК РФ)», – передает ТАСС сообщение СК.

Сейчас его допрашивают, проводятся следственные действия. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение, а также решен вопрос об избрании меры пресечения.

В начале августа пятеро подсудимых сбежали из ИВС в Подмосковье. Среди них оказался Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова – его застрелили из арбалета в ноябре 2020 года.

Позднее источник в правоохранительных органах заявлял, что сотрудники полиции могли поспособствовать побегу пятерых заключенных из ИВС в подмосковной Истре. Позже сотрудников ИВС задержали и арестовали.

Двое беглецов 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану, скрывавшиеся на съемной квартире в Подольске, были найдены оперативниками, третий участник побега сам пришел в полицию.

Также был задержан четвертый из пяти сбежавших из ИВС в Подмосковье Александр Бутнару.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему в России стали возможны массовые побеги, представляющие собой серьезную угрозу.

Криминал,Происшествия,Видео,Александр Мавриди,Владимир Маругов,СКР,МВД,Деловая газета "Взгляд",ИТАР-ТАСС,Московская Область,Россия,Истра,
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