СК завел дело об организации в «Матросской Тишине» ячейки АУЕ

СК завел дело об организации в московском СИЗО «Матросская Тишина» запрещенной на территории РФ ячейки АУЕ. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Дело было возбуждено по статьям «Организация деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности» и «Финансирование экстремистской деятельности». По версии следствия, в июне 2020 года заключенные создали ячейку экстремистского движения, пропагандируя криминальный образ жизни и совершение противоправных действий в отношении полицейских. По информации прокуратуры, участники запрещенной группы мешали сотрудникам следственного изолятора выполнять служебные обязанности, отказывались выполнять требования администрации учреждения, нарушали установленный порядок содержания под стражей, организовывали доставку запрещенных предметов на территорию СИЗО и собирали деньги для работы организации. Деятельность ячейки была пресечена благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета, сотрудников органов Прокуратуры города Москвы, органов ФСБ России, ФСИН России, ГУЭБиПК МВД России. В настоящее время в рамках расследования дела правоохранители проводят обыски в двух СИЗО. Деятельность движения АУЕ основана на криминально-экстремистской идеологии, которая пропагандирует насилие, воровские и тюремные понятия, отрицание общепринятой морали и любых форм управления.