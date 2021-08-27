На сходке в Турции вора в законе Синкара лишили статуса

В турецком городе Трабзон состоялась сходка, на которой лишили статуса 40-летнего вора в законе Георгия Поладишвили, известного в преступном мире как Синкар. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

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По данным издания, собрание уважаемых представителей криминала прошло 25 августа. Поводом для лишения Синкара статуса стало его отречение на суде во Франции, где его обвиняют в кражах, грабежах, вымогательствах и отмывании денег. На сходке была устроена видеоконференция с ним, и на упреки коллег Синкар отвечал молчанием.

Уроженец Тбилиси Георгий Поладишвили последние 15 лет жил и промышлял преступным бизнесом в Италии и Франции. В 2013 году его и Нодара Гамисония короновали на большой воровской сходке в Риме.