США заявили о единственном взрыве в аэропорту Кабула

В Кабуле в четверг произошел один взрыв в районе аэропорта, а не два, считает Пентагон , заявил отвечающий за логистику при эвакуации американцев из афганской столицы генерал Хэнк Тейлор.

«Мы не считаем, что там был второй взрыв в отеле «Барон» или рядом с ним. Это был один террорист-смертник. <...> В путанице в ходе очень динамично развивающихся событий, подобных этому, информация иногда может передаваться неверно или искажаться», – цитирует Тейлора ТАСС.

Напомним, СБ ООН распространило заявление с осуждением терактов у аэропорта в Кабуле, где число погибших после взрывов выросло до 170 человек.

До этого сообщалось, что в результате взрывов у аэропорта в Кабуле накануне погибли 110 человек, пострадали более 1,3 тыс. Жертвами терактов стали около 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.