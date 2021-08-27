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США заявили о единственном взрыве в аэропорту Кабула

Деловая газета "Взгляд"
43 минуты назад

В Кабуле в четверг произошел один взрыв в районе аэропорта, а не два, считает Пентагон, заявил отвечающий за логистику при эвакуации американцев из афганской столицы генерал Хэнк Тейлор.

США заявили о единственном взрыве в аэропорту Кабула
Фото: ReutersReuters

«Мы не считаем, что там был второй взрыв в отеле «Барон» или рядом с ним. Это был один террорист-смертник. <...> В путанице в ходе очень динамично развивающихся событий, подобных этому, информация иногда может передаваться неверно или искажаться», – цитирует Тейлора ТАСС.

Напомним, СБ ООН распространило заявление с осуждением терактов у аэропорта в Кабуле, где число погибших после взрывов выросло до 170 человек.

До этого сообщалось, что в результате взрывов у аэропорта в Кабуле накануне погибли 110 человек, пострадали более 1,3 тыс. Жертвами терактов стали около 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.

Криминал,Происшествия,Талибан,Совбез ООН,Пентагон,ИТАР-ТАСС,Кабул,Соединенные Штаты,
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