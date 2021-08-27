В Кремле осудили теракты в Кабуле

Москва решительным образом осуждает серию терактов в Кабуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших. Подтверждаются пессимистические прогнозы. Хаосом не преминут воспользоваться террористические группировки, ИГИЛ (организация запрещена в России) и другие», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, террористические акты в Кабуле добавляют напряженности в Афганистане.

«Это продолжает оставаться одной из причин нашей озабоченности», — добавил Песков.

По его словам, президент России не планирует делать заявлений в связи с серией терактов.

«Потому что Россия не является участницей, возглавляемой США коалиции, которые были последние десятилетия в Афганистане, и которые завершили вывод своих войск, что спровоцировало подобную ситуацию», — резюмировал пресс-секретарь президента.

В четверг, 26 августа, несколько взрывов произошли недалеко от аэропорта Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

По последним данным, в результате взрывов погибли 103 человека: 90 афганцев и 13 военнослужащих США.