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Не ответил на 30 вопросов: кадры заседания суда в Тюмени по делу подозреваемого в убийстве школьницы

ТК «Звезда»иещё 6
16 часов назад

Не ответил на 30 вопросов: кадры заседания суда в Тюмени по делу подозреваемого в убийстве школьницы
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«Звезда» публикует видео из зала Ленинского районного суда в Тюмени по делу 40-летнего подозреваемого в убийстве 8-летней Насти Муравьевой.

Представителей СМИ пустили внутрь буквально на несколько минут. Журналисты задали мужчине около 30 вопросов, касающихся убийства девочки, однако, подозреваемый не ответил ни на один из них.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в совершении преступления доставили в автозаке с сопровождением на территорию Ленинского районного суда. В конце июня в Тюмени пропала 8-летняя Настя Муравьева. Спустя почти два месяца, 19 августа, было найдено тело девочки. Оно было завернуто в полиэтилен и кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники.

Спустя несколько дней 40-летнего мужчину, который подозревается в убийстве, задержали. Он сознался в совершении преступления. При этом мужчина отрицает свою причастность к пропаже других детей на территории области.

При этом эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин рассказал, что характер данного убийства похож на другие схожие преступления в регионе.

Накануне Следственный комитет потребовал арестовать мужчину, который подозревается в убийстве и изнасиловании 8-летней Насти Муравьевой

Криминал,Убийство ,СКР,Тюмень,
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