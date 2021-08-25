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МВД предупредило о новом виде мошенничества через СМС

ТАССиещё 1
1 час назад

МВД России распространило предупреждение о СМС-мошенничестве, соответствующий видеоролик на своем канале в YouTube выложило "МВД Медиа".

МВД предупредило о новом виде мошенничества через СМС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вам пришло сообщение о крупном выигрыше, но ни в каких лотереях вы не участвовали? Будьте бдительны - это мошенники", - говорится в видеоролике.

"Выигрышем" могут быть не только деньги, но и, например, автомобиль. При этом мошенники обычно просят у попавшихся на удочку перевести деньги для уплаты налога на выигрыш или таможенную пошлину. После того, как жертва передаст деньги, они исчезают.

В МВД советуют не отвечать на такие смс-сообщения. Если звонят "организаторы лотереи", им нельзя сообщать личные данные.
Криминал,Происшествия,МВД,
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