Раскрыты подробности задержания прихожан в мечети Подмосковья

«В их отношении не было составлено ни протоколов о задержании, ни о доставлении, ни об административном правонарушении», — сообщила юрист. Она рассказала, что, по словам одного из правоохранителей, задержание было частью неких проверочных мероприятий, в рамках которых у задержанных взяли ДНК.