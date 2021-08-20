ФСБ: Япония готовилась к бактериологической войне против СССР в 1945 году

Япония в марте 1945 года готовилась к бактериологической войне против Советского Союза, следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ России . Об этом сообщает РИА "Новости".

По расчетам Токио, эта война должна была начаться в июне 1945 года после окончания Второй мировой войны. Основные объекты по разработке биологического оружия были сосредоточены в Маньчжурии.

В протоколе допроса бывшего подпоручика медицинской службы, сотрудника спецотряда 731 Квантунской армии Сеэя Ямамото (он же Танако Масами) говорится, что он искал способы длительного сохранения устойчивости бактерий туберкулеза и паратифа "В" "для применения в бактериологической войне" против СССР. О том, что война должна начаться в июне 1945 года, Ямамото было известно из рассказов капитана Симидзу и других военных чиновников 731 отряда, которые присутствовали в марте 1945 года на совещании, проводимом генералом Исии.