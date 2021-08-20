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На Урале директор предприятия убил и сжег своего подчиненного

Газета.Ruиещё 5
5 часов назад

В поселке Леневка под Нижним Тагилом нашли обожженное тело мужчины, в его убийстве почти сразу сознался начальник - директор компании, занимающейся добычей полезных ископаемых, сообщили в региональном управлении СК.

На Урале директор предприятия убил подчиненного
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным следствия, тело с сильными ожогами и травмами головы было обнаружено 12 августа в районе 123-го километра автодороги Екатеринбург - Серов. В МВД добавили, что подозрение с самого начала пало на директора предприятия.

"Подозреваемый допрошен, с его участием проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он более подробно рассказал об обстоятельствах совершённого преступления. В частности, фигурант показал, что конфликт между ним и потерпевшим - мужчиной, 1960 г.р., работавшим у него на предприятии сторожем, произошёл в ночь на 11 августа, в ходе внезапно возникшей ссоры. Тело убитого было вывезено подозреваемым в лесной массив, где он облил погибшего легковоспламеняющейся жидкостью и поджег", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Обвиняемого может ожидать наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в морге Нижнего Тагила родственникам выдали чужое тело.

Криминал,Происшествия,Убийство ,СКР,МВД,Екатеринбург,
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