На Урале директор предприятия убил подчиненного

"Подозреваемый допрошен, с его участием проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он более подробно рассказал об обстоятельствах совершённого преступления. В частности, фигурант показал, что конфликт между ним и потерпевшим - мужчиной, 1960 г.р., работавшим у него на предприятии сторожем, произошёл в ночь на 11 августа, в ходе внезапно возникшей ссоры. Тело убитого было вывезено подозреваемым в лесной массив, где он облил погибшего легковоспламеняющейся жидкостью и поджег", - говорится в сообщении.