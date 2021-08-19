В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Сбежавшего из ИВС киллера Александра Мавриди заметили в Подмосковье

Lenta.ru
2 часа назад

В Подмосковье заметили сбежавшего из изолятора временного содержания (ИВС) киллера Александра Мавриди. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает Telegram-канал 112.

Сбежавшего из ИВС киллера Александра Мавриди заметили в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жительница Подольска сообщила в полицию, что видела в подъезде пятиэтажного жилого дома похожего на сбежавшего уголовника мужчину. Полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия, и проверяют данную информацию. За предоставление информации, которая будет способствовать поимке Мавриди, МВД объявило награду в размере одного миллиона рублей и гарантировало конфиденциальность и безопасность информаторам.

14 августа в полиции сообщили, что Александр Мавриди может скрываться под именами Александр Николаевич Авилов и Александр Анатольевич Прудников.

6 августа пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре. Побег совершили Александр Мавриди, Николай Тетеря, Александр Бунтару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. 35-летний Грозаву и 34-летний Цуркану были задержаны на съемной квартире в Подольске вечером 11 августа.

12 августа в Московской области задержали третьего беглеца Николая Тетерю, который сам сдался полиции. Четвертый беглец Александр Бунтару был схвачен в частном доме в поселке Борки Новгородской области.

В розыске остается Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова.

Криминал,Происшествия,Александр Мавриди,Владимир Маругов,Александр Авилов,Александр Прудников,МВД,Московская Область,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители