В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Смерть мэра Кривого Рога расследуют как умышленное убийство

ТАССиещё 7
15 августа 2021

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила дело по статье "Умышленное убийство" из-за смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины.

Смерть мэра Кривого Рога расследуют как умышленное убийство
Фото: ТАССТАСС

"Следователи открыли уголовное производство (уголовное дело - прим. ТАСС) по статье 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

По данным полиции, около 16:00 (совпадает с московским) поступило сообщение о том, что тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде его дома. "На месте происшествия находятся руководитель полиции Днепропетровской области Анатолий Щадило, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции", - говорится в тексте.

Сотрудники органов правопорядка продолжают обыск домовладения и устанавливают свидетелей.

48-летний Павлов был депутатом Верховной рады двух созывов. Мэром Кривого Рога стал в декабре 2020 года. Он баллотировался от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Криминал,Громкие уголовные дела ,Убийство ,Константин Павлов,Верховная Рада,ИТАР-ТАСС,Киев,Кривой Рог,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители