В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Экс-главу правительства Северной Осетии задержали за растрату

Секрет Фирмыиещё 24
7 часов назад

Оперативники задержали бывшего главу правительства Северной Осетии Сергея Такоева. Вместе с ним задержаны экс-министр туризма Алан Диамбеков и бывший гендиректор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОЗАТЭ) Аида Габараева, сообщили в Следственном комитете. Все трое проходят подозреваемыми по делу о растрате средств республиканского бюджета в особо крупном размере.

Экс-главу правительства Северной Осетии задержали за растрату
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«В главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело о растрате денежных средств бюджета Республики Северная Осетия — Алания в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ)», — сообщили ТАСС в Следственном комитете.

У подозреваемых проходят обыски по месту жительства. Других подробностей в ведомстве не сообщили.

В Москве фигурантка дела бизнесмена Бойко-Великого получила реальный срок за растрату

Криминал,Сергей Такоев,СКР,ИТАР-ТАСС,Республика Северная Осетия — Алания,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители