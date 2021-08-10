Экс-главу правительства Северной Осетии задержали за растрату

Оперативники задержали бывшего главу правительства Северной Осетии Сергея Такоева. Вместе с ним задержаны экс-министр туризма Алан Диамбеков и бывший гендиректор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОЗАТЭ) Аида Габараева, сообщили в Следственном комитете. Все трое проходят подозреваемыми по делу о растрате средств республиканского бюджета в особо крупном размере.
«В главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело о растрате денежных средств бюджета Республики Северная Осетия — Алания в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ)», — сообщили ТАСС в Следственном комитете.
У подозреваемых проходят обыски по месту жительства. Других подробностей в ведомстве не сообщили.