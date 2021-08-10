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Адвокат из Коми признался в многомиллионном хищении

ИА Regnum
40 минут назад

В Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего адвоката адвокатской палаты республики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР, его обвиняют в крупном мошенничестве и подделке документов.

Адвокат из Коми признался в многомиллионном хищении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, в 2013—2020 годах фигурант изготовил и представил в бухгалтерию УМВД России по Сыктывкару более 700 заведомо ложных документов — заявлений о вознаграждении труда адвоката по назначению и постановлений о выплате процессуальных издержек по уголовным делам, в которых он фактического участия не принимал либо по уголовным делам, которые следственным органом не расследовались. Таким образом, из федерального бюджета адвокат похитил более 6,8 млн рублей.

Обвиняемый свою вину признал полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Таганроге вынесли приговор адвокату, который похитил у ветерана Великой Отечественной войны сбережения

Криминал,Происшествия,МВД,Республика Коми,
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