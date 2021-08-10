Адвокат из Коми признался в многомиллионном хищении

В Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего адвоката адвокатской палаты республики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР, его обвиняют в крупном мошенничестве и подделке документов.

По данным следствия, в 2013—2020 годах фигурант изготовил и представил в бухгалтерию УМВД России по Сыктывкару более 700 заведомо ложных документов — заявлений о вознаграждении труда адвоката по назначению и постановлений о выплате процессуальных издержек по уголовным делам, в которых он фактического участия не принимал либо по уголовным делам, которые следственным органом не расследовались. Таким образом, из федерального бюджета адвокат похитил более 6,8 млн рублей.