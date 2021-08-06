Вынесен приговор убийце сбежавшего из Чечни «Анзора из Вены»

В австрийском Корнойбурге осудили выходца из Чечни, расстрелявшего известного видеоблогера Мамихана Умарова — «Анзора из Вены», публично критиковавшего и оскорблявшего Кадырова и его семью. 48-летнего мужчину приговорили к пожизненному сроку. В 2020 году, после убийства Умарова, его родственники в видеообращении заявляли, что «разобрались с ним».

Фото: Соцсети Соцсети

В пятницу Земельный суд австрийского города Корнойбург вынес приговор по делу об убийстве видеоблогера Мартина Бека (Мамихана Умарова) - уроженца Чечни, сбежавшего в Европу и получившего статус беженца в Австрии. 48-летнего Сарали А. - тоже чеченца - приговорили к пожизненному заключению, сообщает телеканал Puls 24.

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По данным австрийской прокуратуры, Сарали А. является известным в чеченской общине торговцем оружием. Следствие выяснило, что 4 июля 2020 года Мартин Бек встречался с ним в Герасдорфе с целью обменять автомобиль на пистолет Glock. В ходе встречи Сарали А. выстрелил в блогера в салоне автомобиля пять раз. После этого Бек выпал из машины, подсудимый сделал контрольный шестой выстрел в голову. Подсудимый во время процесса заявил, что он не виновен, а настоящему убийце удалось скрыться. Сарали А. подчеркивал, что, когда он уезжал со встречи в Герасдорфе, Бек были жив.

Однако это противоречит свидетельским показаниям телохранителя Бека, который рассказывал, что слышал выстрелы и опознал уезжавшего на машине убийцу. Кроме того кровь убитого была обнаружена на обуви подсудимого.

Телохранитель блогера рассказывал, что за его голову было назначено вознаграждение в $5 млн. Телеканал отмечает, что приговор не окончательный, и защита Сарали А. намерена подавать апелляцию.

Как писала "Новая Газета", о Мамихане Умарове впервые стало известно в 2018 году, когда он рассказал украинскому депутату Игорю Мосийчуку, что получал от Шаа Турлаева, советника главы Чечни Рамзана Кадырова, заказ на несколько убийств. Якобы глава республики распорядился ликвидировать Адама Осмаева, командира полка имени Джохара Дудаева, участвовавшего в военных действиях на Востоке Украины, его жены Амины Окуевой (в девичестве Никифировой) и самого депутата Мосийчука.

Последний публично угрожал Кадырову за то что, чеченцы воевали в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Умаров подробно рассказал об организации покушений на Осмаева, Окуеву и Мосийчука в 2017 году. Он переехал в Австрию, где взял имя Мартин Бек и стал видеоблогером, известным под псевдонимом "Анзор из Вены". Он вел эфиры и снимал видео на YouTube, в которых неоднократно критиковал Кадырова и его окружение.

Популярность чеченец заработал, в том числе, и за счет своей несдержанности: он нецензурно высказывался в адрес Кадырова и его семьи, переходил на личности.

При этом Умаров, как многие другие критики чеченских властей, не скрывался и афишировал место своего пребывания. После смерти Умарова в сети появилось видео, на котором мужчины, называющие себя родственниками погибшего, фактически берут на себя ответственность за убийство.

"Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя. [ ] Мы остановили его, поскольку должны были это сделать", - говорили люди на видеозаписи.

Мужчины рассказали, что пытались повлиять на блогера, но тот в ответ заявлял, что критиковать Кадырова его заставляют европейские спецслужбы. Родственники Умарова также извинились за его высказывания перед главой Чечни и его семьей.