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Петербургский суд продлил арест Хованскому

Газета.Ruиещё 1
8 часов назад

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу продлил до 8 сентября срок содержания под стражей видеоблогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма из-за исполнения песен про боевиков. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Суд продлил арест блогеру Хованскому
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Следствие, обосновывая свое ходатайство, указало, в том числе, что Хованский обладает глубокими познаниями в области IT-технологий и может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях, а сбор доказательств не завершен», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что Хованский просил перевести его под домашний арест. Следователь на суде отметил, что сбор доказательств по делу еще не завершен.

Ранее Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма.

По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая, по мнению экспертов СК, содержит признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Кроме того, в песне Хованского замечены признаки угроз и унижения по национальному признаку на фоне оправдания необходимости террористических актов.

Криминал,Юрий Хованский,Санкт-Петербург,
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