Подозреваемый признался в убийстве целой семьи в Хакасии

Житель посёлка Джирим в Хакасии, задержанный по подозрению в убийстве семьи из пяти человек, признался в совершённом преступлении. Ему предъявлено обвинение. Об этом сообщает ГСУ СК региона.

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Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ширинском районе Хакасии была убита семья из пяти человек: хозяйка дома, её муж, сын, внучка и брат мужа. Всем им были нанесены ножевые ранения. По подозрению в убийстве был задержан местный житель. По словам руководства района, подозреваемый ранее отсидел 18 лет за такое же преступление и недавно вышел на свободу.

Как выяснило следствие, мужчина в течение двух месяцев поддерживал отношения с 30-летней местной жительницей. Накануне трагедии она заявила, что больше не хочет с ним встречаться. В результате утром 5 августа 2021 года злоумышленник, желая причинить бывшей даме сердца моральные страдания, пришёл в дом, где проживала её семья и нанёс ножевые ранения 56-летней хозяйке, её 58-летнему сожителю, 19-летнему сыну, 8-летней внучке и 58-летнему брату-близнецу сожителя. От полученных травм все они скончались на месте.

В настоящее время следователи намерены выйти в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.