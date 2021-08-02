Прокурора арестовали за взятку в 3 млн от Дона Фанфурика

Самарский суд на 2 месяца арестовал прокурора Сызрани Вадима Федорина, подозреваемого в покушении на взяточничество. Прокурора задержали сотрудники ФСБ при получении 3 млн рублей. Деньги передавались якобы за покровительство бизнесмену при расследовании уголовного дела. Взяткодателем называют самарского предпринимателя Дмитрия Островского, известного как Дон Фанфурик.
«Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что сызраньского прокурора задержали 30 июля на своём рабочем месте. Против Вадима Федорина возбудили уголовное дело о покушении на получение взятки. В областном управлении Следственного комитета отказались комментировать изданию эту информацию.
Как сообщала «Россия 24», также арестовали адвоката Дмитрия Фомина, которого следствие считает посредником в передаче взятки. По данным телеканала, деньги Федорину через посредника передавали руководители завода «Гиппократ» в Ульяновской области — одного из крупнейших в России производителей настойки на основе боярышника и другой спиртосодержащей аптечной продукции. Основатель предприятия — Дмитрий Островский, более известный как Дон Фанфурик.
«Вести» добавили, что на заседании Федорин просил суд сменить ему меру пресечения на домашний арест. Он заявил, что не виновен и его подставили.
«Я готовил к возбуждению 4 уголовных дела в отношении "Гиппократа". Выяснилось, что клиника выдавала фиктивные справки водителям», — заявил Федорин.
Должность прокурора Сызрани Вадим Федорин занимает с августа 2020 года. До этого он возглавлял отдел противодействия коррупции прокуратуры Самарской области. Федорин известен тем, что «объявил войну милицейской ОПГ, возглавляемой местным начальником РОВД».