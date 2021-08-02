Прокурора арестовали за взятку в 3 млн от Дона Фанфурика

Самарский суд на 2 месяца арестовал прокурора Сызрани Вадима Федорина, подозреваемого в покушении на взяточничество. Прокурора задержали сотрудники ФСБ при получении 3 млн рублей. Деньги передавались якобы за покровительство бизнесмену при расследовании уголовного дела. Взяткодателем называют самарского предпринимателя Дмитрия Островского, известного как Дон Фанфурик.

Фото: adm.syzran.ru adm.syzran.ru

«Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что сызраньского прокурора задержали 30 июля на своём рабочем месте. Против Вадима Федорина возбудили уголовное дело о покушении на получение взятки. В областном управлении Следственного комитета отказались комментировать изданию эту информацию.

Как сообщала «Россия 24», также арестовали адвоката Дмитрия Фомина, которого следствие считает посредником в передаче взятки. По данным телеканала, деньги Федорину через посредника передавали руководители завода «Гиппократ» в Ульяновской области — одного из крупнейших в России производителей настойки на основе боярышника и другой спиртосодержащей аптечной продукции. Основатель предприятия — Дмитрий Островский, более известный как Дон Фанфурик.

«Вести» добавили, что на заседании Федорин просил суд сменить ему меру пресечения на домашний арест. Он заявил, что не виновен и его подставили.

«Я готовил к возбуждению 4 уголовных дела в отношении "Гиппократа". Выяснилось, что клиника выдавала фиктивные справки водителям», — заявил Федорин.