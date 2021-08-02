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Инспектор Росрыболовства требовал взятку в 100 кг красной икры

Ura.Ruиещё 1
36 минут назад

Уголовное дело по факту попытки получения взятки через посредника возбуждено в отношении инспектора Росрыболовства на Камчатке. Мужчина вымогал у представителей коренной общины 100 кг красной икры за покровительство, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Инспектор Росрыболовства требовал взятку в 100 кг красной икры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным следствия, во время проверки деятельности родовой общины коренных малочисленных народов севера в Усть-Большерецком районе инспектор выявил нарушения при добыче водных биологических ресурсов. «Вместо составления протокола об административном правонарушении он потребовал от представителя родовой общины передать ему икру весом 100 кг общей стоимостью 450 тыс. рублей, пообещав общине покровительство», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для получения взятки инспектор Росрыболовства направил своего посредника, передает «Федеральное агентство новостей». Сейчас против него возбуждено уголовное дело по факту вымогательства.

Ранее также сообщалось, что по подозрению в получении взятки в размере трех миллионов рублей был задержан прокурор города Сызрань Вадим Федорин. Взятку Федорин получил за помощью при расследовании уголовного дела.

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