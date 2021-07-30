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СК опроверг связь экс-полицейского с убитой 15-летней девочкой под Самарой

Деловая газета "Взгляд"
47 минут назад

Подозреваемый в убийстве 15-летней девочки самарский экс-полицейский не был с ней в близких отношениях, заявили в региональном следственном управлении СК.

СК опроверг связь экс-полицейского с убитой девочкой под Самарой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По предварительным данным, сведения о наличии у них близких отношений не соответствуют действительности», – цитирует представителя регионального СК РИА «Новости».

Ранее в региональном следственном управлении СК сообщали, что в отношении экс-полицейского возбуждено дело, его подозревают в убийстве 15-летней девочки в поселке Петра Дубрава.

В СМИ со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах отмечали, что следователи рассматривают версию об отношениях между погибшей и полицейским, но эта версия не является основной.

По другой версии, мужчина сбил девушку на автомобиле, после чего решил ее зарезать, чтобы скрыть ДТП.

В ГУ МВД по Самарской области отмечали, что по данному факту назначена служебная проверка.

Криминал,Происшествия,СКР,МВД,Самара,
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