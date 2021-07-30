Подозреваемого в убийстве девочки под Самарой полицейского уволили

"Сегодня сотрудниками оперативно-разыскной части СБ ГУ МВД России по Самарской области по подозрению в причастности к совершению противоправного деяния был задержан сотрудник органов внутренних дел. По результатам служебной проверки, назначенной врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым, он уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.