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Подозреваемого в убийстве девочки под Самарой полицейского уволили из органов

ТАССиещё 2
4 часа назад

Сотрудник полиции, подозреваемый в убийстве девочки в Самарской области, уволен из органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Подозреваемого в убийстве девочки под Самарой полицейского уволили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня сотрудниками оперативно-разыскной части СБ ГУ МВД России по Самарской области по подозрению в причастности к совершению противоправного деяния был задержан сотрудник органов внутренних дел. По результатам служебной проверки, назначенной врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым, он уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девочки 2006 года рождения, тело которой со множественными повреждениями нашли 29 июля примерно в 22:30 (21:30 мск) в районе одного из жилых домовладений в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области. Подозреваемым является сотрудник полиции, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Как сообщал источник ТАСС в силовых структурах, мужчина убил девочку после того, как сбил ее на автомобиле, пытаясь скрыть последствия ДТП. Ход расследования уголовного дела находится на контроле областной прокуратуры.

Криминал,Генпрокуратура РФ,МВД,Самарская Область,Россия,Самара,
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