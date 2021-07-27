Мужчину заживо похоронили из-за долга в 500 рублей на Урале

В Свердловской области было раскрыто дело пятилетней давности, когда мужчину вывезли в лес в багажнике и похоронили заживо из-за долга в 500 рублей.

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В пресс-службе областного Следственного комитета рассказали, что в ночь на 3 июля 2016 года в Карпинске обвиняемый с подельником похитили Кирилла Смирнова, чтобы заставить его вернуть деньги. Смирнова вывезли в лес в районе поселка Сосновка, сообщается на сайте СК.

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«Угрожая убийством и избивая, его заставили копать себе могилу. Когда он остановился, похитители потребовали копать глубже. Он отказался, тогда его стали избивать и заставили продолжить копать. Затем его снова избили деревянной дубинкой. Чтобы жертва не заявила в полицию, мужчины решили убить его. Они скинули его в яму, которую засыпали землей», – рассказали в пресс-службе.

Когда убитого начали искать, следователи изучили круг знакомых погибшего и вышли на подозреваемых. В ходе расследования было установлено место убийства.

«Молодой человек давно собирался уехать на работу в другой город Свердловской области, где он ранее уже работал и жил. Незадолго до похищения он позвонил матери и сказал, что поедет в этот город, чтобы трудоустроиться на местный завод. С собой он намеревался взять 4 тыс. рублей и документы. Именно поэтому, не получая в течение нескольких дней вестей от сына, мать не предполагала, что с ним что-то могло случиться», – рассказали в СК.

Сведения о том, что он собирался уехать в другой город, а также отсутствие тела не позволили быстро понять, что молодой человек стал жертвой преступников.

Похитителю предъявили обвинения в насильственном похищении человека группой лиц и в убийстве, сопряженном с похищением. Его подельник за пять лет, которые прошли со времени убийства, умер.

Похитителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия) и п. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление).