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В Москве нашли целый склад поддельных документов по COVID-19

Мослента
5 часов назад

В Рязанском районе нашли и задержали бизнесменов, которые открыли гигантский склад по продаже поддельных документов о вакцинации от коронавируса. Один документ о прививке от COVID-19 продавался за пять тысяч рублей. Ролик о произошедшем опубликовали на сайте столичного управления МВД России.

На видео сотрудник полиции показывает, как устроен подпольный бизнес. Покупателю выдают запечатанный конверт с сертификатом, на котором стоит печать городской поликлиники. На каждом конверте продавцы указывали номер заказа.

Торгующая сертификатами женщина уклонилась от ответов на прямые вопросы, заявив, что фальшивые документы «просто лежат» у нее дома.

В ОМВД Рязанского района возбудили уголовное дело. Сейчас главного подозреваемого отправили под подписку о невыезде. Сайт, на котором продавались сертификаты, заблокирован.

Ранее главный врач больницы имени Филатова пригласил на экскурсию по больнице всех обладателей поддельных сертификатов о вакцинации. Медик показал на видео палату для зараженных коронавирусом, реанимационное отделение и морг, подчеркнув, что туда могут попасть все, кто покупает фальшивые документы о прививке.

Криминал,Новости Москвы,Видео,
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