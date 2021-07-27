В Москве нашли целый склад поддельных документов по COVID-19

В Рязанском районе нашли и задержали бизнесменов, которые открыли гигантский склад по продаже поддельных документов о вакцинации от коронавируса. Один документ о прививке от COVID-19 продавался за пять тысяч рублей. Ролик о произошедшем опубликовали на сайте столичного управления МВД России.

На видео сотрудник полиции показывает, как устроен подпольный бизнес. Покупателю выдают запечатанный конверт с сертификатом, на котором стоит печать городской поликлиники. На каждом конверте продавцы указывали номер заказа.

Торгующая сертификатами женщина уклонилась от ответов на прямые вопросы, заявив, что фальшивые документы «просто лежат» у нее дома.

В ОМВД Рязанского района возбудили уголовное дело. Сейчас главного подозреваемого отправили под подписку о невыезде. Сайт, на котором продавались сертификаты, заблокирован.