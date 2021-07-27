В Москве нашли целый склад поддельных документов по COVID-19

В Рязанском районе нашли и задержали бизнесменов, которые открыли гигантский склад по продаже поддельных документов о вакцинации от коронавируса. Один документ о прививке от COVID-19 продавался за пять тысяч рублей. Ролик о произошедшем опубликовали на сайте столичного управления МВД России.
На видео сотрудник полиции показывает, как устроен подпольный бизнес. Покупателю выдают запечатанный конверт с сертификатом, на котором стоит печать городской поликлиники. На каждом конверте продавцы указывали номер заказа.
В ОМВД Рязанского района возбудили уголовное дело. Сейчас главного подозреваемого отправили под подписку о невыезде. Сайт, на котором продавались сертификаты, заблокирован.
Ранее главный врач больницы имени Филатова пригласил на экскурсию по больнице всех обладателей поддельных сертификатов о вакцинации. Медик показал на видео палату для зараженных коронавирусом, реанимационное отделение и морг, подчеркнув, что туда могут попасть все, кто покупает фальшивые документы о прививке.