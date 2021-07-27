Посетитель ресторана в Москве открыл стрельбу из пистолета

Ресторан расположен на первом этаже жилого дома, вышедшая из него компания мужчин вела себя очень шумно. Жильцы сделали им замечание и вылили сверху стакан воды. В ответ прозвучали угрозы, а один из стоявших достал пистолет и выстрелил вверх. Он ни в кого не попал.