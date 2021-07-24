В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Москвичей начали массово запугивать по телефону

Мослента
8 часов назад

Жительница Таганского района Москвы рассказала в районной группе в Facebook о новом виде телефонного мошенничества и попросила остальных горожан быть бдительными и не поддаваться на запугивания злоумышленников.

Москвичей начали массово запугивать по телефону
Фото: МослентаМослента

Женщина написала, что ей поступил звонок якобы от сотрудника из личной службы охраны Центробанка России, который сообщил, что разговор записывается во избежание мошеннических действий.

«Сказал, что по моему адресу — улица Ратная, 183 — едет группа захвата и прочая ерунда. Короче, хотел напугать сначала тем, что кругом мошенники — и если я позвоню в свой банк, откуда я знаю, что не попаду на того самого мошенника, который крадет миллионы?» — написала она.

После того, как мошенник понял, что его разоблачили, он начал угрожать москвичке, утверждая, что в случае отказа от сотрудничества на ее адрес будет направлена группа захвата.

Оказалось, что и другие местные жители уже успели столкнуться с подобным видом «развода». «Бодро так говорит, по имени-отчеству называет... Говорит, что нужны свидетельские показания по мошенническим действиям в Таганском районе», «Сейчас всем звонят, даже сотрудникам органов», «Мне такой звонил. Требовал, чтобы я сотрудничала. Я сказала, что "такое не обсуждаю по телефону. Вызывайте повесткой!", бросила трубку и заблокировала номер телефона», — писали они.

Ранее москвичка рассказала о попытке «развести» ее на деньги и предупредила о новом виде мошенничества. По словам женщины, когда она гуляла с ребенком, к ней подъехал автомобиль, водитель которого пытался разжалобить ее и выманить деньги.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!

Криминал,Центральный банк России,Мослента,Москва,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители