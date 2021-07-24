Москвичей начали массово запугивать по телефону

Жительница Таганского района Москвы рассказала в районной группе в Facebook о новом виде телефонного мошенничества и попросила остальных горожан быть бдительными и не поддаваться на запугивания злоумышленников.

Фото: Мослента Мослента

Женщина написала, что ей поступил звонок якобы от сотрудника из личной службы охраны Центробанка России, который сообщил, что разговор записывается во избежание мошеннических действий.

«Сказал, что по моему адресу — улица Ратная, 183 — едет группа захвата и прочая ерунда. Короче, хотел напугать сначала тем, что кругом мошенники — и если я позвоню в свой банк, откуда я знаю, что не попаду на того самого мошенника, который крадет миллионы?» — написала она.

После того, как мошенник понял, что его разоблачили, он начал угрожать москвичке, утверждая, что в случае отказа от сотрудничества на ее адрес будет направлена группа захвата.

Оказалось, что и другие местные жители уже успели столкнуться с подобным видом «развода». «Бодро так говорит, по имени-отчеству называет... Говорит, что нужны свидетельские показания по мошенническим действиям в Таганском районе», «Сейчас всем звонят, даже сотрудникам органов», «Мне такой звонил. Требовал, чтобы я сотрудничала. Я сказала, что "такое не обсуждаю по телефону. Вызывайте повесткой!", бросила трубку и заблокировала номер телефона», — писали они.

Ранее москвичка рассказала о попытке «развести» ее на деньги и предупредила о новом виде мошенничества. По словам женщины, когда она гуляла с ребенком, к ней подъехал автомобиль, водитель которого пытался разжалобить ее и выманить деньги.