Прокуратура Москвы подала апелляцию на приговор Эдварду Билу

Прокуратура Москвы направила апелляционное представление на приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль — прим. «ВМ») в Пресненский суд. Об этом «Вечерней Москве» сообщили представители пресс-службы Пресненского районного суда.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В апелляционном представлении прокуратура города Москвы просит отменить решение суда и направить уголовное дело на повторное рассмотрение.

До этого Пресненский суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы за ДТП. Согласно приговору, он не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 08:00 следующих суток, выезжать за пределы Москвы и региона и изменять место постоянной прописки, не уведомив об этом контролирующий орган.

Кроме того, суд назначил блогеру дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года. Во время перерыва Бил рассказал журналистам, что заключил с пострадавшей стороной мировое соглашение.

Так, он заплатил в пользу Марии Артемовой 11 миллионов рублей. В эту сумму вошла и оплата ее лечения. Также, по словам Била, с остальными участниками аварии финансовые вопросы еще не закрыты.