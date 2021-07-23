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Бывший спонсор "Что? Где? Когда?" задержан за кражу картины

Газета.Ru
18 часов назад

Бнкир и коллекционер картин Ашот Хачиян задержан в Москве по обвинению в краже картины художника Александра Беггрова стоимостью 15 млн руб., пишет "Фонтанка". После задержания, по данным портала, Хачияна доставили в Петербург и допросили по уголовному делу одиннадцатилетней давности. Еще в 2010 году антиквар и предприниматель Геннадий Тюхменев сообщил правоохранительным органам, что двое неизвестных обманным способом похитили из офиса на Петровской набережной картину Беггрова "Зимняя панорама Петербурга". Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, и в 2015 году Хачияна объявили в федеральный розыск. Ашот Хачиян по образованию востоковед, основатель "Интеллект-банка". В 1997 — 2000 году выступал генеральным спонсором игры "Что? Где? Когда?". Мужчина также известен как Адам Эдуардович Янов. Ранее сообщалось, что в Греции были найдены украденные картины Пикассо и Мондриана.

Бывший спонсор "Что? Где? Когда?" задержан за кражу картины
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Криминал,Громкие уголовные дела ,МВД,Фонтанка.Ру,Санкт-Петербург,Москва,
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