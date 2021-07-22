Еще семь человек задержаны за подготовку теракта в здании полиции в Кисловодске

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Что известно о группировке, пытавшейся взорвать здание полиции

Газета.Ru
2 часа назад

Правоохранители 21-22 июля задержали семь человек "из числа жителей Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края Расула Умарова, Юсупа Исмаилова, Ислама Тамбиева, Анзора Кахунова, Адама Дарсаева, Махача Баширова и Рабадангаджи Рабаданова". Пресс-служба СК сообщает, что они проходят по уголовному делу о планировании теракта на территории здания полиции в Кисловодске. Им предъявили обвинения по статьям "Организация и участие в деятельности экстремистской организации", "Приготовление к совершению террористического акта", "Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств". Следствие подало ходатайство об аресте задержанных. Задержание было проведено в рамках расследования уголовного дела в отношении 17 участников международного религиозного объединения, передает ТАСС. "Двое участников объединения 5 апреля 2021 года планировали совершение террористического акта на территории административного здания отдела полиции города Кисловодска с использованием изготовленного ими самодельного взрывного устройства, однако их действия были пресечены сотрудниками центрального аппарата ФСБ России, УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по Ставропольскому краю", - отмечается в сообщении. Правоохранители считают, что взрыв отдела полиции хотел устроить Даниил Камнев вместе с сожительницей Сабилей Мамедовой. Но ФСБ тогда предотвратила теракт. Сотрудники спецслужбы задержали молодого человека и трех его сообщников. Сообщалось, что задержанный Камнев был ранее судим. Он хотел устроить теракт в отделе, где отмечался после освобождения из мест лишения свободы. Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео допроса знакомой задержанного. "Я была в курсе. Он готовил террористический акт, покупая при этом оснащение для изготовления взрывных устройств. 5 апреля он собирался совершить теракт в отделе полиции, где он отмечается", - сказала она. Сообщники злоумышленника, как установили правоохранители, причастны к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирийской Арабской Республике. "Они сформировали ячейку сторонников запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство" для совершения преступлений террористического характера на территории Ставропольского края", - констатировали в ФСБ. Во время обысков у молодого человека изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы, экстремистскую литературу. Кроме того, ФСБ обнаружила, что Камнев искал данные о том, как сконструировать бомбу. Организатором объединения считается Тимурлан Гогуев. Запись его задержания была опубликована 10 апреля. Гогуев, по версии СК, создал ячейку не позднее 2017 года. "С 2017 по 2 апреля 2021 года в [ее] состав добровольно вступили остальные вышеуказанные лица", - сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. На собраниях, как передает РИА "Новости", разговоры велись на религиозные темы. Кроме того, группа вербовала новых участников, "пропагандируя деятельность религиозного объединения".

Еще семь человек задержаны за подготовку теракта в здании полиции в Кисловодске
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Криминал,Светлана Петренко,ФСБ,СКР,Исламское государство,МВД,ИТАР-ТАСС,Ставропольский Край,Карачаево-Черкесская Республика,Республика Дагестан,Кисловодск,
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