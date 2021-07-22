Еще семь человек задержаны за подготовку теракта в здании полиции в Кисловодске

Правоохранители 21-22 июля задержали семь человек "из числа жителей Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края Расула Умарова, Юсупа Исмаилова, Ислама Тамбиева, Анзора Кахунова, Адама Дарсаева, Махача Баширова и Рабадангаджи Рабаданова". Пресс-служба СК сообщает, что они проходят по уголовному делу о планировании теракта на территории здания полиции в Кисловодске. Им предъявили обвинения по статьям "Организация и участие в деятельности экстремистской организации", "Приготовление к совершению террористического акта", "Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств". Следствие подало ходатайство об аресте задержанных. Задержание было проведено в рамках расследования уголовного дела в отношении 17 участников международного религиозного объединения, передает ТАСС. "Двое участников объединения 5 апреля 2021 года планировали совершение террористического акта на территории административного здания отдела полиции города Кисловодска с использованием изготовленного ими самодельного взрывного устройства, однако их действия были пресечены сотрудниками центрального аппарата ФСБ России, УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по Ставропольскому краю", - отмечается в сообщении. Правоохранители считают, что взрыв отдела полиции хотел устроить Даниил Камнев вместе с сожительницей Сабилей Мамедовой. Но ФСБ тогда предотвратила теракт. Сотрудники спецслужбы задержали молодого человека и трех его сообщников. Сообщалось, что задержанный Камнев был ранее судим. Он хотел устроить теракт в отделе, где отмечался после освобождения из мест лишения свободы. Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео допроса знакомой задержанного. "Я была в курсе. Он готовил террористический акт, покупая при этом оснащение для изготовления взрывных устройств. 5 апреля он собирался совершить теракт в отделе полиции, где он отмечается", - сказала она. Сообщники злоумышленника, как установили правоохранители, причастны к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирийской Арабской Республике. "Они сформировали ячейку сторонников запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство" для совершения преступлений террористического характера на территории Ставропольского края", - констатировали в ФСБ. Во время обысков у молодого человека изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы, экстремистскую литературу. Кроме того, ФСБ обнаружила, что Камнев искал данные о том, как сконструировать бомбу. Организатором объединения считается Тимурлан Гогуев. Запись его задержания была опубликована 10 апреля. Гогуев, по версии СК, создал ячейку не позднее 2017 года. "С 2017 по 2 апреля 2021 года в [ее] состав добровольно вступили остальные вышеуказанные лица", - сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. На собраниях, как передает РИА "Новости", разговоры велись на религиозные темы. Кроме того, группа вербовала новых участников, "пропагандируя деятельность религиозного объединения".