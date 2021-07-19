Суд в Москве рассмотрит дело лидера и четырех участников неонацистской банды

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«Завершено расследование уголовного дела в отношении пяти лиц в возрасте от 19 до 23 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ («Создание и участие в экстремистском сообществе»), п. «б, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, по мотивам национальной ненависти, с применением предметов, используемых в качестве оружия»), ст. 116 УК РФ («Побои»), ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное организованной группой»), п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное организованной группой»). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - рассказала Иванова.

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По данным следствия, в июле 2017 года двое юношей 1998 и 1999 годов рождения, придерживающихся националистических взглядов, создали экстремистское сообщество, которым руководили и вовлекли в его участие еще пятерых молодых людей, трое из которых были несовершеннолетними. Фигуранты дела завели и администрировали страницы в соцсетях, «где обсуждали общие цели и задачи, правила внутри группы по отношению к внешней среде и сбор денежных средств».

У сообщества была собственная символика и манифест, содержащий организационные установки деятельности экстремистского сообщества. «Целью их деятельности было свержение власти, в связи с этим они на постоянной основе проводили тренировки по рукопашной борьбе, бою с различными видами макетов оружия, преодолению препятствий, в том числе штурма зданий, с привлечением специалистов в указанных областях. Свои навыки они отрабатывали в ходе проведения так называемых «акций» на территории столицы в отношении людей неславянской внешности», - добавила Иванова.

Преступную деятельность фигурантов дела пресекли в мае 2019 года, когда шестеро обвиняемых были задержаны. По месту жительства у них проведены обыски, изъяты мобильные телефоны, на которых зафиксированы противоправные действия, экстремистская символика, а также иная литература и предметы, имеющие значение для дела.

В ходе расследования были проведены сложные судебные экспертиз - лингвистические, баллистические, молекулярно-генетические, психолого-психиатрические и другие. Также было установлено и допрошено большое количество свидетелей.