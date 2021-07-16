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ФСБ опубликовала видео задержания готовившего теракт в Москве мужчины

Александр Кузьмин
1 час назад
Сотрудники Федеральной Службы Безопасности задержали в Москве россиянина, который планировал теракт. Видео опубликовано в telegram-канале “RT на русском”.
Сообщается, что мужчина намеревался взорвать самодельное взрывное устройство в местах скопления людей.
«Личность террориста в интересах следствия не разглашается», — отметили в ФСБ.
Стоит отметить, что сотрудники ФСБ нашли в тайнике компоненты самодельной бомбы, а в мобильном устройстве - инструкции по его изготовлению, а также переписку с террористом из Сирии.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
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