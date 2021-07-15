ФСБ предотвратила теракт в людном месте в Москве

ФСБ России предотвратила в Москве теракт в людном месте. Об этом в четверг, 15 июля, сообщает ТАСС.
По данным ведомства, атака планировалась на июль текущего года. За ее подготовку задержан россиянин, который состоял в переписке с террористами в Сирии, в тайнике у него нашли компоненты самодельной бомбы.
Отмечается, что мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство в местах массового скопления людей.
Как подчеркивает «Лента.ру», следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.