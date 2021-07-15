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ФСБ предотвратила теракт в людном месте в Москве

Мослентаиещё 1
7 часов назад
ФСБ России предотвратила в Москве теракт в людном месте. Об этом в четверг, 15 июля, сообщает ТАСС.
По данным ведомства, атака планировалась на июль текущего года. За ее подготовку задержан россиянин, который состоял в переписке с террористами в Сирии, в тайнике у него нашли компоненты самодельной бомбы.
Отмечается, что мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство в местах массового скопления людей.
Как подчеркивает «Лента.ру», следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
5 июля сообщалось, что в Москве предотвратили теракт, который в людном месте планировали устроить боевики запрещенной в России террористической организации ИГ.
Криминал,Видео,ФСБ,Исламское государство,Lenta.ru,ИТАР-ТАСС,Москва,Сирийская Арабская Республика,
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