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ФСБ предотвратила теракт в Москве

Lenta.ru
7 часов назад
ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным спецслужбы, мужчина состоял в переписке с террористами из Сирии и собирался устроить взрыв в людном месте. Атака была запланирована на июль.
В тайнике сотрудники ФСБ обнаружили инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства и все компоненты. Возбуждено уголовное дело.
Ранее ФСБ показывала оперативное видео задержания в Уфе сторонника запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Мужчина изготовил самодельное взрывное устройство, которое намеревался использовать для подрыва больницы МВД.
Криминал,Видео,ФСБ,МВД,Москва,
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