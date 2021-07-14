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Суд оставил блогера Хованского под стражей

Газета.Ruиещё 7
17 часов назад
Санкт-Петербургский городской суд оставил блогера Юрия Хованского под стражей, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Суд, уточняют в пресс-службе, исключил довод о том, что Хованский может продолжить заниматься преступной деятельностью. "В остальном постановление районного суда оставлено без изменений", - говорится в сообщении Блогера Хованского задержали в июне по подозрению в оправдании терроризма. Позже СМИ сообщили, что задержание связано с размещенной в интернете песней с оправданием теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. 10 июня Дзержинский районный суд отправил Хованского в СИЗО на два месяца. Он обвиняется в преступлении по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Свою вину блогер признал частично. Ранее в ОНК рассказали о жизни Хованского в СИЗО.
Суд оставил блогера Хованского под стражей
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Криминал,Юрий Хованский,ФСИН,
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