Суд оставил блогера Хованского под стражей

Санкт-Петербургский городской суд оставил блогера Юрия Хованского
под стражей, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Суд, уточняют в пресс-службе, исключил довод о том, что Хованский может продолжить заниматься преступной деятельностью. "В остальном постановление районного суда оставлено без изменений", - говорится в сообщении Блогера Хованского задержали в июне по подозрению в оправдании терроризма. Позже СМИ сообщили, что задержание связано с размещенной в интернете песней с оправданием теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. 10 июня Дзержинский районный суд отправил Хованского в СИЗО
на два месяца. Он обвиняется в преступлении по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Свою вину блогер признал частично. Ранее в ОНК рассказали о жизни Хованского в СИЗО.