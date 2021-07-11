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В Краснодаре обнаружили тело ребенка с ранениями

ТАССиещё 1
9 часов назад
Тело ребенка с колото-резаными ранениями обнаружено в квартире в Краснодаре, его мать погибла. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
По словам источника, по предварительной информации, в квартире в Прикубанском районе Краснодара обнаружено тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями. Тело матери было обнаружено с травмами, характерными при падении с высоты.
В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю сообщили в свою очередь, что "по данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства устанавливаются".
Криминал,СКР,Краснодар,
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