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ФСБ нашла крупные суммы денег и драгоценности у главы отдела полиции Егорьевска

Lenta.ru
10 часов назад
В ходе обысков у начальника отдела МВД по городу Егорьевск Московской области подполковника полиции Олега Ермакова нашли крупные суммы денег в разной валюте и драгоценности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
ФСБ нашла крупные суммы денег и драгоценности у главы отдела полиции Егорьевска
Фото: ФСБ РФ / РИА НовостиФСБ РФ / РИА Новости
По данным издания, сотрудники ФСБ задержали полицейского в служебном кабинете и сразу же приступили к обыскам. Они проводились без санкции суда и были заявлены как безотлагательные.
Ермакова подозревают в подготовке убийства. В ФСБ считают, что он взялся за посредничество в готовящемся покушении на бизнесмена.
В настоящее время подполковник находится на допросе у следователя, по итогам которого будет принято процессуальное решение.
О задержании Ермакова стало известно вечером 8 июля. Начальник областного главка МВД, генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков назначил служебную проверку по факту возможной причастности главы егорьевского отдела МВД к «противоправному деянию».
Криминал,Виктор Пауков,Олег Ермаков,ФСБ,МВД,Егорьевск,
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